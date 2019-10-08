"Борисполь" увеличил пассажиропоток с начала года на 22,5%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

На международных рейсах за указанный период пассажиропоток составил 10,8 млн чел. (рост на 23,7%), на внутренних – 831,2 тыс. (рост на 8,8%).

Количество рейсов за январь-сентябрь 2019 года составило 84,4 тыс. на прилет/вылет, что на 16,1% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 74,34 тыс. (+18,2%), внутренних – 10,08 тыс. (+2,8%).

В сентябре-2019 пассажиропоток "Борисполя" составил 1,649 млн чел., что на 27,6% больше, чем в сентябре-2018. При этом на международных рейсах пассажиропоток составил 1,552 млн чел. (+29,3%), а на внутренних – 97,2 тыс. (+6,1%).

Количество рейсов за сентябрь 2019 года составило 11,443 тыс. на прилет/вылет, что на 24,7% больше аналогичного периода 2018 года, в том числе международных рейсов – 10,29 тыс. (+28%), внутренних – 1,15 тыс. (+1,6%).

Как сообщалось, Мининфраструктуры хочет ввести преференции на аэронавигационное обслуживание для аэропорта "Борисполь".

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.