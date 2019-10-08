Мининфраструктуры начало прием заявок на концессию порта "Херсон"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерство инфраструктуры сообщает БизнесЦензор.

Объявление о начале подачи заявок на участие в концессионном конкурсе в морском порту "Херсон" опубликовано в газете "Голос Украины".

Срок рассмотрения заявки для допуска к участию в конкурсе составляет 14 дней. 6 декабря 2019 заканчивается срок подачи заявок и конкурсных предложений в комиссию.

С 6 декабря 2019 по 10 января 2020 года принимаются изменения к конкурсным предложениям. После завершения периода внесения изменений в конкурсных предложений, с 10 до 20 января 2020 года, конкурсная комиссия проведет оценку финансовых предложений участников конкурса.

"Ожидается, что решение об определении победителя концессионного конкурса Мининфраструктуры примет во второй половине января 2020 года (в зависимости от количества и качества представленных предложений)", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Заключение договора планируется в начале мая 2020 года.