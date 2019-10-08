Прокуратура объявила подозрение экс-нардепу по завладению 1,1 миллиарда "Укрсиббанка"

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева сообщает БизнесЦензор.

Следствие установило, что бывший народный депутат IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 - 2018 годов в сговоре с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от "УкрСиббанак" на основании кредитных договоров.

Этим было нанесено ущерб банку на 1,1 млрд грн.

Подозреваемому объявлено о подозрении по ч.4 ст.190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Прокуратура напоминает, что в рамках данного уголовного производства сообщено о подозрении генеральному директору корпорации "АИС", а также топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю).

Прокуратура не называет фамилии подозреваемого, но известно что экс-нардеп Дмитрий Святаш получал подозрение прокуратуры о завладении более 2 млрд грн "Укрсиббанка".

Как сообщал БизнесЦензор, ранее суд запретил Святашу пересекать государственную границу Украины до погашения им личного долга в размере 8,5 млн грн по кредитным картам "Укрсиббанка", выданным в свое время нардепу как бенефициару "АИС".

Напомним, с 2009 года АО "Укрсиббанк", а затем Украинская металлургическая компания (правопреемник банка как кредитора, входит в группу DCH) прилагали усилия для взыскания задолженности выданных "АИС" кредитов в размере порядка $100 млн в судебном порядке с поручителей – Дмитрия Святаша и Василия Полякова.

"Как солидарные должники по кредиту, они обязаны выполнить обязательства предприятий-заемщиков. Однако в течение почти 10 лет Дмитрий Святаш и Василий Поляков уклоняются от выполнения своих обязательств", – заявляли в DCH.

Группа DCH недавно также обратилась в высшие правоохранительные органы Украины с просьбой обратиться в Верховную Раду Украины с представлением о лишении депутатской неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности Дмитрия Святаша, который может злоупотреблять своими депутатскими полномочиями, защищая интересы "АИС".

В направленном письме в Генеральную прокуратуру, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро сказано: "Депутатские обращения Дмитрия Святаша относительно арестованных активов "АИС" от 26 сентября 2018 года и 15 января 2019 года свидетельствуют о наличии конфликта интересов и использовании полномочий народного депутата Украины в личных целях. Подтверждением наличия реального конфликта интересов является решение Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) в отношении Дмитрия Святаша и штрафные санкции".

Напомним, Дмитрий Святаш был депутатом Верховной Рады Украины с 2002 года, входил в группу "Видродження".