В "Укроборонпром" назначили нового замглавы и директора по персоналу

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" по вопросам трансформаций Роман Бондарь, среди других назначений – приход на позицию директора по персоналу Виталия Пахомова, который в 2010-2017 гг. был директором по персоналу Северного, Южного и Центрального ГОКов, еще ранее – Криворожского завода горного оборудования.

По словам Бондаря, управление корпоративными коммуникациями ГК "Укроборонпром" возглавил Владимир Бируля, до этого руководивший департаментом коммуникаций Минздрава и управлением внешних коммуникаций "Укрпошты".

Как сообщалось, в середине сентября гендиректор "Укроборонпрома", экс-министр экономики Айварас Абромавичус назначил четырех своих заместителей: Бондаря из рекрутинговой компании Odgers Berndtson Ukraine, Надежду Бигун из ProZorro – на закупки, Сергея Иванюту с опытом работы в НБУ и "Укргазвыдобування" - на финансово-экономический блок, Олега Яковенко с опытом работы в Минэкономразвития – на проектный офис госконцерна.