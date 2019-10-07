Все филиалы "Укрзализныци" перешли на новое программное обеспечение

Об этом проинформировали в "Укрзализныце", передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

В региональном филиале компании пояснили, что поздний переход обусловлен тем, что ЛЖД граничит с четырьмя странами ЕС - Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, а также с Молдовой и Беларусью, где работают различные системы.

На ЛЖД отметили, что новации направлены на улучшение автоматизированного учета и контроля за эксплуатацией тягового подвижного состава, работой локомотивных бригад и формированием автоматизированной отчетности локомотивного хозяйства.

Также технология позволит перейти на электронный вариант маршрута машиниста, который в перспективе позволит полностью отказаться от бумажной версии.

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