Запорожский титановый комбинат купил у фирмы Фирташа дорогую электроэнергию на 179 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 21 сентября до конца года заказали поставку 77,90 млн кВт-ч электроэнергии как товарной продукции потребителю по 2,30 грн за кВт-ч.

В тот же день, 27 сентября филиал "Вольногорский горно-металлургический комбинат" АО "Объединенная горно-химическая компания" заказала ООО "Энерджи Трейд Групп" поставки электроэнергии на октябрь-декабрь на 15% дешевле – по 2 грн за кВт-ч.

Сам же "ЗТМК" в августе заказывал у ООО "Запорижжяелектропостачання" ПАО "Запорожьеоблэнерго" поставки электроэнергии по 2,45 грн за кВт-ч, что на 7% дороже, а в июле – по 2,63 грн за кВт-ч, что на 14% дороже нынешней цены.

Созданный в феврале 2018 года киевский "Хим-Трейд" во главе с Евгением Городецким принадлежит австрийской компании "Зангас Хок унд Тиефбау ГмбХ" Дмитрия Фирташа.

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Как сообщалось, в марте Верховный суд направил на повторное рассмотрение в суд первой инстанции дело о возврате государству целостного имущественного комплекса (ЦИК) Запорожского титаномагниевого комбината (ЗТМК).

При этом Верховный Суд отменил решение Хозяйственного суда Запорожской области по иску САП в интересах государства к входящей в Group DF кипрской компании Tolexis Trading Limited о расторжении договора с Фондом госимущества (ФГИ) о создании ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) на базе одноименного госпредприятия.

Напомним, ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" было создано в 2013 году государством в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 51% уставного капитала) и кипрской компанией Tolexis Trading Limited (49%), которая связана с Дмитрием Фирташем.

Последняя обязалась уплатить долги госпредприятия, на основе которого было создано ООО, и инвестировать $110 млн во внедрение передовых технологий и оборудования отечественных и зарубежных фирм.

Однако, как выяснило следствие, большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн.

"Запорожский титано-магниевый комбинат" является единственным производителем губчатого титана в Европе. Операционный контроль над работой предприятия осуществляет группа Фирташа.

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