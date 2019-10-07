Бывший топ-менеджер Коломойского подготовился к назначению главой КГГА

Декларация Ткаченко о доходах за 2018 год обнародована в едином государственном реестре 3 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ткаченко, который до избрания народным депутатом был генеральным директором группы каналов "1+1 Media" олигарха Игоря Коломойского, в 2018 году владел долей 5%в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1" стоимостью 35 тыс. грн в денежном эквиваленте. Его жене по состоянию на прошлый год принадлежало 0,0862% уставного капитала.

При этом в настоящее время гендиректором "1+1 Media" является бывший до этого замгендиректора по правовым вопросам Вячеслав Миенко, Ткаченко уже не значится среди участников компании.

Ткаченко также в 2018 году принадлежал 51% ООО "Солюшнс" стоимостью 4,36 млн грн в денежном эквиваленте, 25% ООО "Бабель", 99% ООО "Кинолав" (и еще 1% – его супруге Анне), 60% ООО "Книголав", 16,67% ООО "Квартал ТВ", 16,67% иностранного предприятия "1+1 Продакшн" (страна регистрации главного офиса – Украина) стоимостью 29,28 млн грн в денежном эквиваленте (и 0,2777% – его супруге), 99% ЧП Cinema Love LTD (Лондон, Великобритания) и 1% – его супруге, 99% ООО "НТМ", 100% ЧП "А.Т.Трейдинг".

Ткаченко в 2018 году являлся конечным бенефициаром ООО "Солюшнз", ООО "Вижн ТБ", ООО "Вижн Медиа", ООО "Плюс ТБ", ООО "Бабель", ООО "Кинолав", ООО "Книголав", ООО "Баварський двір", ЧП Cinema Love LTD (Лондон, Великобритания), ООО "Фонд розвитку кіномистецтва" (Одесса), ООО "Нова киностудия" (Одесса), ООО "Планета Кино", ООО "НТМ", ЧП "А.Т.Трейдинг".

В 2018 году Ткаченко получил 2,97 млн грн зарплаты в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Его супруга – 1,28 млн грн в "Студии 1+1".

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Депутат хранит наличными $300 тыс. В "Райффайзен Банке Аваль" у него размещено 203,17 тыс. грн, $2777, еще $7983 – в "УкрСиббанке". Он также одолжил 214,6 тыс. грн третьим лицам. Еще в 2018 году у Ткаченко возникло финансовое обязательство на основании решения суда на 6,99 млн грн.

Его супруга хранит наличными $30 тыс. В банке "Пивденный" у нее хранится 147,64 тыс. грн, в "Райффайзен Банке Аваль" – $4324, в "Приватбанке" – 22,39 тыс. грн и $1058.

С 31 декабря 2015 года Ткаченко владеет квартирой в Киеве площадью 132,7 кв. м стоимостью 1,6 млн грн. Его супруга– с апреля 2014 года квартирой в столице площадью 45,7 кв. м стоимостью 1,01 млн грн.

С декабря 2013 года и по состоянию на 2018 год депутат пользовался автомобилем марки Land Rover (модель Range Rover Sport) 2013 года выпуска стоимостью 829,23 тыс. грн, принадлежащим ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Его супруга в апреле 2016 года приобрела BMW X5 2016 года выпуска за 1,8 млн грн.

Ткаченко является собственником словесных знаков "Ткаченко", отображенных латинскими буквами, "Нова студия", "Нова мова".

Также Ткаченко является членом общественной организации "Открытый православный университет Святой Софии-Премудрости" и членом правления ООО "21 Листопада".

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Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров принял решение об увольнении мэра Киева Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь Кличко заявил, что попытка таким образом изменить власть в столице незаконна, так как в 2003 году Конституционный суд четко определил, что главой КГГА может быть назначено только лицо, избранное Киевским городским головой.

Кличко также обвинял главу Офиса президента Андрея Богдана в давлении и требовании согласовывать действия столичных властей с другом и партнером главы ОП Андреем Ваврышем и Александром Ткаченко – бывшим многолетним главой телеканала "1+1" Игоря Коломойского.

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