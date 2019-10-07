Власти России повысят налоги для малого бизнеса

Как сообщает РБК, все эти режимы используются малым бизнесом, годом ранее рост этих налогов составил лишь 2,5%, передает БизнесЦензор.

В частности, для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 года (тогда этот налог вырос на 7,5%). Рост ЕНВД в 2020 году будет выше ожидаемой инфляции 2019 года (Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на конец года в 3,8% и 4,7% в среднем за год).

Кроме ставок по специальным налоговым режимам для бизнеса, на те же 4,9% в следующем году вырастет фиксированный авансовый платеж по НДФЛ. Его платят иностранные работники на патенте, прибывшие в Россию без визы. Базовая сумма фиксированного платежа установлена в размере 1200 руб. и индексируется на коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент, который устанавливают власти субъектов. Например, в Москве в 2019 году платеж составлял около 5 тыс. руб.

Как отмечает агентство, российский налоговый кодекс не содержит точного правила, на сколько следует индексировать налоги для малого бизнеса. Показатель индексации лишь "учитывает изменение потребительских цен".

При этом власти вправе вообще не учитывать инфляцию при определении коэффициентов для ЕНВД – в 2016-2017 годах правительство заморозило индексацию ЕНВД.

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