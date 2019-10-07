Фонд гарантирования выставит на продажу все работающие ипотечные кредиты физлиц

Как сообщает пресс-служба Фонда, в целом речь идет о более 1,7 тыс. кредитов, учитываемых на балансе 18 финучреждений, передает БизнесЦензор.

Общая задолженность по этим кредитам по состоянию на начало сентября 2019 года составляет около 450 млн грн.

"Сейчас все кредиты проходят стадию индивидуальных торгов, где их может выкупить любой желающий, кроме самого должника или поручителя. Завершить этап индивидуальных торгов Фонд планирует до конца 2019 года. После этого все не проданные таким образом кредиты будут включены в пул ипотеки и выставлены на торги", – сказано в сообщении.

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В связи с этим Фонд гарантирования предлагает потенциальным инвесторам и предоставить свои индикативные предложения по возможной стоимости такого пула.

"Обращаем внимание, что сумма задолженности и количество кредитов, которые будут выставлении на торги в составе пула, может измениться, ведь часть кредитов может быть погашена или продана во время индивидуальных торгов", – отмечается в сообщении.

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