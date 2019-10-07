"Укрбуд" Микитася оформили на топ-менеджера малоизвестной компании и аграрного бизнесмена

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в системе Youcontrol, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

В реестре указано, что им принадлежит по 50% компании. Размер взноса в уставный фонд составил 17,6 млн грн.

Дикин занимает должность руководителя ООО "Билдинг групп плюс", которая специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием.

Полевой является совладельцем аграрной компании Хмельница Зернотрейд и кооператива Садовое общество "Серпень".

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Как сообщалось, 19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.

Предыдущим номинальным владельцем "Укрбуда" числилась британская компания "Базерт Девелопмент Елелпи", а конечным бенефициаром – Яна Левенец.

При этом в своей декларации за 2019 год Микитась указал себя бенефициаром "Базерт Девелопмент Елелпи".

По данным издания НВ Бизнес, корпорация "Укрбуд Девелопмент" могла перейти в сферу влияния генерального директора SAGA Development Андрея Вавриша - друга главы Офиса президента Андрея Богдана.

Уже 2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.

Однако Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 4 октября избрал меру пресечения Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн грн, тогда как прокуратура требовала установить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога.

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