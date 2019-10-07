Бывший заместитель Омеляна стал советником нового министра инфраструктуры

Об этом Довгань сообщил ЦТС, передает БизнесЦензор.

По словам Довганя, в сфере его ответственности на новой должности будут вопросы международной деятельности и инвестиций.

Виктор Довгань был заместителем министра инфраструктуры Владимира Омеляна и также отвечал за международное направление деятельности ведомства.

18 сентября правительство согласовало увольнение чиновника с занимаемой на тот момент должности. Тогда же заместителями министра инфраструктуры Владислава Криклия были назначены Александра Клитина и Наталья Форсюк.

Советником (на общественных началах) министра инфраструктуры по вопросам безопасности дорожного движения стал Виктор Загреба.

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