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07.10.19 17:30

Бывший заместитель Омеляна стал советником нового министра инфраструктуры

Виктор Довгань назначен советником министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Бывший заместитель Омеляна стал советником нового министра инфраструктуры

Об этом Довгань сообщил ЦТС, передает БизнесЦензор.

По словам Довганя, в сфере его ответственности на новой должности будут вопросы международной деятельности и инвестиций.

Виктор Довгань был заместителем министра инфраструктуры Владимира Омеляна и также отвечал за международное направление деятельности ведомства.

18 сентября правительство согласовало увольнение чиновника с занимаемой на тот момент должности. Тогда же заместителями министра инфраструктуры Владислава Криклия были назначены Александра Клитина и Наталья Форсюк.

Советником (на общественных началах) министра инфраструктуры по вопросам безопасности дорожного движения стал Виктор Загреба.

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