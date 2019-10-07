Скандальный суд запретил штрафовать сигаретного монополиста "Тедис" за участие в сговоре

Об этом сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Судья Руслан Арсирий принял решение о запрете 2 октября, накануне заседания АМКУ 3 октября, где АМКУ мог объявить окончательное решение в деле о картельном сговоре.

Согласно тексту определения в судебном реестре, Окружной админсуд Киева принял решение даже без подачи "Тедисом" соответствующего судебного иска.

"Как видно из самого определения, ООО "Тедис Украина" еще не подало исковое заявление в суд и отмечает, что только намерено обратиться к ОАСК с иском. То есть ОАСК запретил АМКУ принимать любые решения при отсутствии даже без иска от "Тедиса", – указала Загребельская.

В частности, "Тедис" предоставил суду копии протоколов об ознакомлении с отдельными материалами дела АМКУ, удостоверяющие его неознакомлением с томами №№ 5, 6, 9-14, 17-21, 23-25 ​​дела.

Отсутствие доступа ко всем материалам дела и доказательной базы АМКУ "Тедис" указал основанием, исключающим право фирмы предоставить свои замечания и возражения по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. В частности, возражения относительно выводов, содержащихся в представлении АМКУ от 19 декабря 2018 года, возражения относительно заявлений и предположений, которые АМКУ выражает непосредственно в заседаниях.

Представители "Тедиса", среди которых был бывший председатель АМКУ Николай Бараш, предоставили это решение суда Антимонопольном комитета 3 октября.

В связи с этом Комитет назначил следующее заседание по делу на 10 октября, чтобы определиться с тем, как реагировать на решение ОАСК.

Напомним, в 2018 году ОАСК аналогичным образом запретил АМКУ выносить решение по делу о заговоре операторов АЗС группы "Приват" Игоря Коломойского. Тогда судья также удовлетворил ходатайство юристов о запрете АМКУ рассматривать свое дело до завершения рассмотрения судебного иска по существу. Судебное разбирательство не завершено до сих пор.

Руслан Арсирий является судьей Окружного админсуда Киева. Летом 2019 НАБУ обнародовало записи разговоров председателя ОАСК Павла Вовка, судьи Арсирия и других судей. В этих разговорах неоднократно упоминалась "обеспечка" (принятие судом решения об обеспечении иска) как способ борьбы с невыгодными решениями органов власти.

АМКУ с 2017 года ведет дело по картельному сговору дистрибьютора ООО "Тедис Украины" и производителей ПАО "Филип Моррис Украина", ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ПАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" и ПАО "В.А.Т. Прилуки", которые вместе производят более 90% сигарет в Украине.

Как видно из продемонстрированных на заседании АМКУ слайдов, Комитет планирует наказать картель за период 2011-2016 годов, когда по результатам заговора "Тедис" стал монопольным оптовым продавцом сигарет в Украине. Период с 2017 года АМКУ по неизвестным причинам в своем расследовании не охватил.

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Это уже второе дело о монополии на оптовом рынке сигарет Украины.

Как сообщалось, в декабре 2016 года АМКУ наказал "Тедис Украина" штрафом в размере 431 млн грн, из которых фирма заплатила только 300 млн грн.

В том расследовании АМКУ вообще не затрагивал роль производителей в создании монополии и сумма штрафа была в несколько раз меньше возможной по закону.

Поэтому Загребельская обратилась к председателю АМКУ со служебной запиской о необходимости открытия дела против четырех производителей за монополизацию сигаретного рынка ООО "Тедис Украина". После этого и была открыто новое дело, которое сейчас рассматривается Комитетом.

В тот период Генеральная прокуратура вела уголовное производство в отношении "крышевания" должностными лицами АМКУ монополиста "Мегаполис Украина", тогда уже переименованного в "Тедис Украина". В материалах дела было указано, что Юрий Терентьев и его предшественник Николай Бараш осуществляли "прикрытие противоправной деятельности" сигаретного дистрибьютора и производителей.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Tedis Ukraine является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляла более 99%.

ООО "Тедис Украина" зарегистрировано на четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Эбромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.

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