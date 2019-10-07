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07.10.19 16:44

НАПК обнаружило нарушения в декларациях трех бывших нардепов на 90 миллионов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов. Обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных правонарушений будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

НАПК обнаружило нарушения в декларациях трех бывших нардепов на 90 миллионов

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает БизнесЦензор.

Недостоверную информацию в декларациях подали народные депутаты Украины Руслан Демчак (фракция "Блок Петра Порошенко"), Станислав Березкин (группа "Воля народа"), Аркадий Корнацкий (внефракционный) и Вадим Кривохатько (внефракционный).

По результатам проверки декларации Демчака по 2016 год установлено, что народный депутат отметил недостоверные сведения о средствах, размещенных им на банковских счетах и номинальную стоимость ценных бумаг, которые ему принадлежат. Всего выявлено нарушений на сумму более 71,7 млн грн.

Березкин, подавая декларацию за 2015 год (исправленную), указал недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих члену семьи (жене) на праве собственности. Сумма недостоверных сведений в декларации за 2015 год (исправленной) составляет более 14,3 млн грн.

Корнацкий в декларации за 2016 год не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. Кроме того, не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства, и не указал сведения о расходах, на основании которых он приобрел право собственности на земельные участки. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 3,2 млн грн.

Кривохатько, подавая декларацию за 2017 год, отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения им в собственность автомобиля на общую сумму более 471 тыс. грн.

Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 – 1 Уголовного кодекса Украины.

В НАПК напоминают, что утверждение обоснованного заключения и направление его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования.

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