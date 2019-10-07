НАПК обнаружило нарушения в декларациях трех бывших нардепов на 90 миллионов

Об этом говорится в сообщении НАПК, передает БизнесЦензор.

Недостоверную информацию в декларациях подали народные депутаты Украины Руслан Демчак (фракция "Блок Петра Порошенко"), Станислав Березкин (группа "Воля народа"), Аркадий Корнацкий (внефракционный) и Вадим Кривохатько (внефракционный).

По результатам проверки декларации Демчака по 2016 год установлено, что народный депутат отметил недостоверные сведения о средствах, размещенных им на банковских счетах и номинальную стоимость ценных бумаг, которые ему принадлежат. Всего выявлено нарушений на сумму более 71,7 млн грн.

Березкин, подавая декларацию за 2015 год (исправленную), указал недостоверные сведения о квартире и 2 машиноместах, принадлежащих члену семьи (жене) на праве собственности. Сумма недостоверных сведений в декларации за 2015 год (исправленной) составляет более 14,3 млн грн.

Корнацкий в декларации за 2016 год не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. Кроме того, не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства, и не указал сведения о расходах, на основании которых он приобрел право собственности на земельные участки. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 3,2 млн грн.

Кривохатько, подавая декларацию за 2017 год, отметил недостоверные сведения о стоимости на дату приобретения им в собственность автомобиля на общую сумму более 471 тыс. грн.

Ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 – 1 Уголовного кодекса Украины.

В НАПК напоминают, что утверждение обоснованного заключения и направление его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram