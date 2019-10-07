Запасы газа в европейских хранилищах впервые достигли 100 миллиардов кубометров

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

В том числе по состоянию на начало октября хранилища в Польше заполнены уже на 100%. В них закачано более 3 млрд кубометров голубого топлива, что составляет примерно одну шестую потребления газа в стране в течение года.

Кроме того, в пятницу польская государственная компания Gas-System планирует запустить газопровод, который облегчит транспортировку по территории Польши газа из LNG-терминала в Свиноусье, который должен стать дополнительным источником поставок газа в Польшу на случай кризиса.

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Как сообщалось, следующий раунд трехсторонних газовых переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией по вопросу транзита газа после 1 января 2020 года состоится 28 октября.

Ранее пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что в ходе предыдущего раунда трехсторонних газовых переговоров в Брюсселе российский "Газпром" впервые допустил возможность подписания контракта на транзит газа через Украину по европейским правилам после завершения действующего договора с 1 января 2020 года.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам переговоров отметил конструктивную позицию украинской и российской сторон и высказал надежду, что к следующему их раунду, который намечен на конец октября, стороны смогут продвинуться в решении ряда возникших вопросов.

При этом Шефчович отметил, что приоритеты Украины и России на прошедших в Брюсселе 19 сентября трехсторонних газовых консультациях были разными: Киев больше всего интересует транзит, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

Напомним, в конце января, по итогам предыдущего этапа трехсторонних переговоров по вопросу продолжения транзита газа через Украину после 2019 года, российская сторона предложила продлить действующие контракты между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом". Российская сторона также призвала прекратить попытки "Нафтогаза Украины" взыскать с "Газпрома" $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража до рассмотрения апелляции. Однако Украина такой вариант отвергла.

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