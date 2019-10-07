"Укрпошта" открыла подписку газет и журналов на 2020 год

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Подписаться можно на такие издания:

газеты и журналы общегосударственной сферы распространения до 16 декабря 2019 года;

местные издания (областные, городские, районные) в сроки, определенные согласно заключенным с издательствами (редакциями) договорам, но не позднее 27 декабря 2019 года;

подписаться на издания с текущих месяцев в областных центрах и Киеве можно включительно до 15 числа, а в других населенных пунктах - включительно до 10 числа каждого месяца, предшествующего подписному.

Оформить подписку можно во всех отделениях "Укрпошты", у почтальонов или воспользоваться сервисом "Онлайн подписка" на сайте "Укрпошты".

На 2019 год украинцы уже подписались через "Укрпошту" на 7,8 млн экземпляров изданий. Из них 4,5 млн экземпляров общегосударственных изданий и 3,3 млн - местных изданий, или соответственно 58% и 42%.

В подписные каталоги было включено 3 185 наименований отечественных изданий, в частности, 1602 - общегосударственных и 1583 - местных газет и журналов.

Доставку периодических печатных изданий осуществляют более 11 тыс. почтовых отделений, задействовано почти 29 тыс. почтальонов "Укрпошты".

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