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07.10.19 19:43

"Укрпошта" открыла подписку газет и журналов на 2020 год

С 7 октября "Укрпошта" начала подписку печатных изданий на первое полугодие 2020 года с электронной версией каталога, а с 15 октября - по печатным каталогам.

"Укрпошта" открыла подписку газет и журналов на 2020 год

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Подписаться можно на такие издания:

Оформить подписку можно во всех отделениях "Укрпошты", у почтальонов или воспользоваться сервисом "Онлайн подписка" на сайте "Укрпошты".

На 2019 год украинцы уже подписались через "Укрпошту" на 7,8 млн экземпляров изданий. Из них 4,5 млн экземпляров общегосударственных изданий и 3,3 млн - местных изданий, или соответственно 58% и 42%.

В подписные каталоги было включено 3 185 наименований отечественных изданий, в частности, 1602 - общегосударственных и 1583 - местных газет и журналов.

Доставку периодических печатных изданий осуществляют более 11 тыс. почтовых отделений, задействовано почти 29 тыс. почтальонов "Укрпошты".

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