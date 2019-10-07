Средняя плата за аренду государственных земель выросла на 18%

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает БизнесЦензор.

В то же время за январь-сентябрь 2019 года площадь переданных в аренду на аукционах земель уменьшилась на 5,1 тыс. га: с 46,1 тыс. га за девять месяцев 2018 года до 41 тыс. га в 2019 году.

Также по сравнению с прошлым годом выросла средняя стоимость арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности, которая теперь составляет 3,74 тыс. грн, тогда как этот показатель в 2018 году составлял 3,16 тыс. грн.

Отмечается, что самая высокая плата за пользование земельными участками установлена в Полтавской (44,14% от НДО), Львовской (33,63% от НДО), Черниговской (31,26% от НДО), Сумской (31,02% от НДО), Ивано-Франковской (30,42% от НДО) областях.

В частности, за девять месяцев стали заметны показатели роста поступлений в местные бюджеты от продажи прав аренды на земельные участки в таких областях: Винницкой (2,4 млн грн, в 2018 году и 7,2 млн грн в 2019 году), Кировоградской (8,8 млн грн, в 2018 году и 16 млн грн в 2019 году), Днепропетровской (1,1 млн в 2018 году и 4,2 млн грн в 2019 году). Кроме этого, в наибольшей площадью земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности, переданных в аренду, отличились Одесчина (5,6 га), Волынь (3,5 га), Николаевщина (3,1 га).

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