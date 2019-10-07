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07.10.19 14:49

Всемирный банк проведет анализ проектов концессии украинских вокзалов

Министерство инфраструктуры Украины получило предварительное согласие Всемирного банка на проведение анализа концессионных проектов на украинской железной дороге. В частности, речь идет о концессии украинских вокзалов и малодеятельных станций.

Всемирный банк проведет анализ проектов концессии украинских вокзалов

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры Украины Александра Клитина в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Есть предварительное согласие от GIF (Global Innovation Fund) и Всемирного банка относительно проведения анализа концессий железнодорожных вокзалов и малодеятельных станций", - написала Клитина.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла новый закон "О концессии".

Как пояснила перед голосованием заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа, законопроект призван унормировать вопросы концессии, которые сейчас регулируются четырьмя различными законами, противоречащими друг другу.

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