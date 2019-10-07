ВАКС закрыл дело о незаконном обогащении экс-главы Госаудитслужбы Гавриловой

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В понедельник, 7 октября 2019 года, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда во время рассмотрения вопроса о возможности назначения к рассмотрению обвинительного акта в отношении экс-главы Государственной аудиторской службы согласилась с позицией прокурора САП и постановила постановление о закрытии уголовного производства в части, касающейся обвинения по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение), в связи с признанием неконституционной указанной нормы Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Для соблюдения права участников производства на апелляционное обжалование этого определения по соответствующему заявлению стороны защиты судьи ВАКС объявили перерыв в заседании.

В то же время, отмечают в САП, экс-глава Госаудитслужбы продолжает обвиняться в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (умышленное недостоверное декларирование).

Дата следующего судебного заседания будет сообщена дополнительно.

Как сообщалось, Гавриловой было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, чиновница на протяжении 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы. Речь идет, в частности, о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа) внедорожника (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, техники, золотых слитков и наличных в сумме $112,8 тыс. и 8,5 тыс. евро, найденных и изъятых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины при обыске квартиры по месту жительства чиновницы", - информировало НАБУ.

Кроме того, детективы Бюро убеждены, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные электронные декларации об имуществе и доходах за 2015 год (более 2,86 млн грн) и 2016 год (более 4,67 млн грн). Гаврилова указала недостоверную стоимость принадлежащей ей квартиры в Киеве - 1,06 млн грн вместо фактических 2,74 млн грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram