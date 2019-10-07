LOT запустит прямые рейсы в Сан-Франциско со стыковкой из Киева

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю на самолетах Boeing 787. В авиакомпании отмечают, что расписание позволит стыковать новый маршрут с рейсами в Киев, Будапешт, Тель-Авив, Вену, Гетеборг, Стокгольм, Прагу, Санкт-Петербург, Москву, Софию, Таллинн и большинством городов Польши.

Об открытии нового маршрута LOT объявил сразу после включения Польши в программу безвизовых визитов США. Она позволит полякам посещать США с туристической или бизнес-целью на срок до 90 дней без необходимости получать визу.

В LOT рассчитывают, что открытие нового рейса увеличит пассажиропоток в Сан-Франциско из стран Центральной и Восточной Европы с нынешних 300 тыс. человек в год.

Сан-Франциско станет шестым прямым направлением LOT из Варшавы в США. Маршрутная сеть из польской столицы уже включает аэропорты Кеннеди и Ньюарк в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелес и Майами.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram