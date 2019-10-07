Нацкомиссия приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго"

Соответствующий документ был принят на заседании регулятора 7 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ранее обнародованному проекту постановления, "Укрэнерго" до 20 октября должно исключить из устава предприятия положения, которые не соответствуют требованиям закона "О рынке электрической энергии", а также другим нормативно-правовым документам, регулирующим энергетическую сферу.

Принятие окончательного решения о сертификации НЭК "Укрэнерго" возможно после выполнения компанией всех прописанных в предварительном решении необходимых мероприятий, а также после оценки предварительного решения Энергетическим сообществом.

"Это только первый шаг на пути к сертификации независимого оператора. Предварительное решение будет направлено в Секретариат энергетического сообщества, отработано, и мы будем ожидать оценку документа на его соответствие европейскому законодательству", – прокомментировал член комиссии Александр Формагей.

Как сообщалось, в конце мая НКРЭКУ разрешила "Укрэнерго" работать в новом оптовом рынке э/э по старой лицензии до момента прохождения компанией сертификации. Конечный срок сертификации – 30 октября 2019 года (до этой даты действует лицензия "Укрэнерго").

Сертификация "Укрэнерго" является одним из требований директивы ЕС (2009/72 от 13 июня 2009 года об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии), имплементация которой входит в перечень международных обязательств Украины, а также закона "О рынке э/э". Согласно последнему, сертификация является необходимым условием для предоставления компании лицензии на право осуществления деятельности по передаче э/э в условиях нового оптового рынка.

ОСП для получения сертификации не должен быть частью вертикально-интегрированного объекта хозяйствования и не имеет права осуществлять деятельность по производству, распределению, поставке электроэнергии, а также трейдерскую деятельность.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

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