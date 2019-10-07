Украина выполнит все условия для "промышленного безвиза" с ЕС до конца года, – вице-премьер

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕВА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ставим себе за цель до конца года сделать свое домашнее задание (по промышленному безвизу, – ред.)", – сказал Кулеба.

По словам вице-премьера, в этом вопросе из "больших вещей" остался вопрос рыночного надзора.

Кулеба отметил, что после того, как Украина выполнит свои обязательства в контексте законодательства, ЕС пришлет свою оценочную миссию.

"Если мы делаем до конца года свою домашнюю работу, то ЕС в первой половине следующего года должно прислать оценочную миссию. Они еще не дали добро на нее, но мы ведем переговоры", – добавил вице-премьер.

В то же время, Кулеба воздержался от сроков введения самого "промышленного безвиза". Вице-премьер подчеркнул, что введение "промышленного безвиза" позволит показать, что у Украины есть серьезные ресурсы для промышленного экспорта, а также будет существенно расширена торговля с ЕС.

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Как сообщалось, ранее введение "промышленного безвиза" с Евросоюзом, то есть подписание соглашения АСАА (соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции), ожидалось в 2020 году.

Признание эквивалентности украинской системы технического регулирования и оценки соответствия европейской значительно упростит экспорт промышленной продукции в ЕС, в частности, производители смогут получать необходимые сертификаты в Украине.

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