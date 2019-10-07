Зеленский поручил упростить торговлю с оккупированным Донбассом

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №738/2019 от 7 октября "О неотложных мерах относительно создания условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Сиверский Донец в Станично-Луганской районе Луганской области и на соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда" обнародован на сайте главы государства.

Кабинету министров документом поручено проработать вопрос "об упрощении въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий".

Также правительство должно проработать организацию предоставления на контрольных пунктах въезда/выезда медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения.

Кабмин также должен обеспечить улучшения условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар.

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Правительству поручено установить нормы обустройства, содержания и функционирования контрольных пунктов выезда с временно оккупированные территорий, проработав вопрос о целесообразности осуществления функций по обустройству, содержанию и обслуживанию таких контрольных пунктов центральному органу исполнительной власти.

Генеральному штабу Вооруженных Сил, Луганской областной государственной администрации поручено безотлагательно обеспечить восстановление до 27 ноября разрушенного мостового перехода через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области, а также обустройство контрольного пункта въезда/выезда "Станица Луганская".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске Леонид Кучма заявлял о возможности пересмотра решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничении торговли с неподконтрольными правительству отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) после возвращения расположенных на них активов в украинское правовое поле.

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