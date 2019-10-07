Дочерний банк германского ProCredit Holding в Украине увеличит капитал на 350 миллионов

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, решение об увеличении уставного капитала приняли акционеры банка на общем собрании 30 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Банк разместит 734,08 тыс. акций номинальной стоимостью 476,79 грн без осуществления публичного предложения. Цена размещения составляет 844,87 грн за акцию.

"Прокредит Банк" (ранее – "Микрофинансовый Банк") основан в 2001 году. Крупнейшим его акционером по состоянию на 29 июля 2019 года являлся германский ProCredit Holding, которому принадлежал 91,8% акций, еще 8,2% предлежит германскому государственному банку KfW Reconstruction Credit Institute. С учетом доли в ProCredit Holding последний опосредованно контролирует 17,89% акций "Прокредит Банка".

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (22,06 млрд грн) "Прокредит Банк" занимал 16 место среди 76 действовавших в стране банков.

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