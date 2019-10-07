Госавиаслужба приостановила сертификат собственника потерпевшего крушение самолета

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госавиаслужбы сообщает БизнесЦензор.

"Приказом Государственной авиационной службы Украины 4 октября 2019 № 1334 прекращено с 00 часов 00 минут (UTC) 5 октября 2019 года действие Сертификата эксплуатанта частного акционерного общества "Авиакомпания "Украина-Аэроальянс" № UK 023", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, 4 октября самолет Ан-12 (бортовой номер UR-CAH) авиакомпании "Украина-Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт вблизи аэродрома в селе Сокильники возле Львова.

По предварительной информации, на борту самолета находились 7 членов экипажа и одно сопровождающее лицо, в результате аварии 5 человек погибли, еще 3 – тяжело травмированы.