Более 50 тысяч украинских семей смогут управлять своим газовым запасом онлайн, – РГК

Об этом со ссылкой на пресс-службу РГК сообщает БизнесЦензор.

"С 15 октября 51,1 тыс семей, которые приобрели газовый запас, смогут в онлайн-режиме выбирать объем газа и период, в котором его выгоднее использовать", - сообщает компания.

Инновационный продукт, разработанный на платформе Личного кабинета на 104.ua специалистами РГК, улучшает мобильность управления газовым запасом и будет доступен с 15 октября в 16 областях Украины. Клиенты РГК, которые приобрели запас газа и зарегистрировали Личный кабинет на 104.ua, смогут самостоятельно выбрать период, в который они будут его использовать.

"Это позволит им экономить на оплате за газ, выбирая для себя наиболее выгодную в данный момент цену. Для этого достаточно заполнить онлайн-заявку через Личный кабинет в течение текущего месяца потребления природного газа - до его последнего числа включительно", - сообщает РГК.

Сейчас в акции "Твоя Энергонезависимость" присоединились 51,1 тыс семей, которые являются клиентами РГК и приобрели 62 млн куб.м газа. Клиенты, которые еще не имеют Личного кабинета на 104.ua, могут оформить заявки в Центрах обслуживания клиентов РГК. По состоянию на 1 октября 2019 РГК открыл 80 ЦОК в 16 областях Украины.

Региональная Газовая Компания - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу. Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.