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07.10.19 11:02

АМПУ отменила сбор за проверку судов по требованиям международного кодекса

Тарифный совет Администрации морских портов Украины (АМПУ) решил исключить из перечня услуг, предоставляемых по свободным тарифам, услуги по проверке судов на соответствие требованиям Международного кодекса по охране судов и портовых средств (МК ОСПС).

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Решение принято по итогам анализа законодательства, международных конвенций и соглашений, к которым присоединилась Украина. АМПУ считает, что это позволит привести соблюдение требований Международного кодекса по охране судов и портовых средств в морских портах Украины в соответствие с международной практикой.

В то же время, по мнению АМПУ, снижение финансовой нагрузки на каждую тонну груза, которая переваливается в украинских портах, будет способствовать повышению их конкурентоспособности.

Проверку судов в согласовании с МК ОСПС осуществляет Службой морской безопасности в комплексе с другими видами контроля в согласовании с обязанностями государства порта.

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