АМПУ отменила сбор за проверку судов по требованиям международного кодекса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Решение принято по итогам анализа законодательства, международных конвенций и соглашений, к которым присоединилась Украина. АМПУ считает, что это позволит привести соблюдение требований Международного кодекса по охране судов и портовых средств в морских портах Украины в соответствие с международной практикой.

В то же время, по мнению АМПУ, снижение финансовой нагрузки на каждую тонну груза, которая переваливается в украинских портах, будет способствовать повышению их конкурентоспособности.

Проверку судов в согласовании с МК ОСПС осуществляет Службой морской безопасности в комплексе с другими видами контроля в согласовании с обязанностями государства порта.