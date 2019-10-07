Суд признал банкротом сеть магазинов "Амстор" Новинского

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

У кредиторов есть 2 месяца со дня публикации решения для подачи заявления денежных требований.

18 декабря 2018 года Хозсуд Днепропетровской области включил в реестр требований кредиторов компании требования ПУМБ ( на 1,3 млрд грн) и "Укрэксимбанка" (на 723,8 млн грн).

Отдельно в реестр внесены требования, обеспеченные залогом: "Укрэксимбанка" - 1,01 млрд грн; ПУМБ – 535,9 млн грн; банка "Форум" 34,4 млн грн; "Авуар-Сервиса" – 895,4 млн грн.

"Смарт-холдинг" Новинского позиционировал свою "Амстор Ритейл Групп" как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров (ТЦ), функционирующих в 8 городах центральной и восточной Украины.

Новинский зашел в "Амстор" в 2009 году на фоне перегруженности сети долгами.

В начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" и одним из миноритариев "Амстора" В. Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях.

В апреле 2015 году в "Смарт-холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около 160 млн долл, перед поставщиками - около 300-350 млн грн.