БизнесЦензор

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07.10.19 08:27

Цены на нефть стабилизируются после резкого падения

Мировые цены на нефть стабилизируются в понедельник утром после резкого снижения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

нефть

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,05%, до 58,34 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — растет на 0,06%, до 52,85 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть стабилизируются после того, как стоимость обеих марок сырья по итогам предыдущей недели снизилась более чем на 5% на фоне слабой статистики из Европы и США, которая усилила опасения за перспективы мировой экономики и спроса на сырье.

Рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что опасения вокруг экономики сейчас больше беспокоят рынки, чем риски, связанные с поставками нефти, "несмотря на напряженность на Ближнем Востоке".

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