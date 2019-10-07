Цены на нефть стабилизируются после резкого падения

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,05%, до 58,34 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — растет на 0,06%, до 52,85 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть стабилизируются после того, как стоимость обеих марок сырья по итогам предыдущей недели снизилась более чем на 5% на фоне слабой статистики из Европы и США, которая усилила опасения за перспективы мировой экономики и спроса на сырье.

Рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство Рейтер, считает, что опасения вокруг экономики сейчас больше беспокоят рынки, чем риски, связанные с поставками нефти, "несмотря на напряженность на Ближнем Востоке".