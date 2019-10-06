Apple бесплатно починит проблемные iPhone 6s и iPhone 6s Plus

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

В чем конкретно заключается проблема, не конкретизируется. Как пояснила сама Apple в разделе поддержки у себя на сайте, у "совсем небольшого процента" iPhone 6s и iPhone 6s Plus был обнаружен проблемный компонент, из-за которого смартфоны могут не включаться.

Проблемные смартфоны были проданы в период между октябрем 2018 года и августом 2019 года.

Проверить, касается ли конкретного iPhone программа по ремонту можно, введя серийный номер на этой странице. В случае положительного результата, следует обратиться в авторизованный Apple сервисный центр (компании в Украине перечислены на официальном сайте Apple). Срок действия программы - 2 года с момента запуска. Тем, кто ранее выполнил ремонт этого компонента за свой счет, Apple обещает возместить расходы.

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