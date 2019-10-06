Коболев пообещал завершить отделение ГТС от "Нафтогаза" вовремя

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook, передает БизнесЦензор.

"На этой неделе новый оператор ГТС Украины, ООО "ОГТСУ", подал заявку на сертификацию в НКРЭКУ. Это один из финальных шагов анбандлинга, после сертификации оператор будет полностью готовым к независимой работе", - написал Коболев.

По его словам, представленные регулятору документы "ОГТСУ" подготовил в тесном сотрудничестве с международными экспертами, они полностью соответствуют требованиям украинского и европейского законодательства.

"Учитывая сжатые сроки, которые остаются до 1 января 2020 года, когда должно завершиться выделение независимого оператора ГТС, группа "Нафтогаз" обратилась к НКРЭКУ и Секретариату Энергетического общества с просьбой о параллельной сертификации. Со своей стороны как "ОГТСУ", так и группа "Нафтогаз" делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг вовремя и качественно", - подчеркнул Коболев.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 18 сентября внес изменения в план отделения деятельности по транспортировке газа ("анбандлинга") НАК "Нафтогаз Украины".

"Мы приняли решения, которые позволяют обеспечить отделение газотранспортной системы и возможность подписания договора (на транзит газа) в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета и европейского законодательства", - заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

По словам министра, принятые решения позволят украинской стороне предложить на трехсторонних газовых переговорах, которые намечены на 19 сентября, возможность до конца года подписать договоры на транзит газа с российской стороной по европейским правилам.

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" создано в составе "Укртрансгаза" в феврале 2019 года. Это позволило начать юридическое отделение функции транспортировки газа - сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года - вне группы "Нафтогаз".

Выделение независимого оператора ГТС запланировано с 1 января 2020 года. При этом у представителей правительства и руководства "Нафтогаза" длительное время были разные взгляды на процесс анбандлинга.

Согласно закону "О рынке природного газа", предусмотрено две модели отделения оператора ГТС - модель OU (full ownership unbundling) и ISO (Independent System Operator).

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