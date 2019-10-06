США предлагали ввести в состав правления "Нафтогаза" американцев, – Politico

Об этом сообщает американское издание Politico, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

По информации источников газеты, Перри считал, что такого рода изменения помогут "Нафтогазу" "сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из РФ и увеличить объем американских инвестиций". Сейчас в наблюдательный совет входит бывший помощник экс-вице-президента США Джозефа Байдена Амос Хохстайн.

Среди кандидатов в состав правления были руководители энергетических компаний из Техаса.

Источники журналистов Politico утверждают, что Перри способствовал попыткам Белого дома повлиять на решение Зеленского по расследованию дела компании Burisma, где работал сын Джо Байдена.

Также Перри требовал от украинских властей принять антикоррупционные меры.

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