Мировые цены на продовольствие за сентябрь не изменились, – ФАО

Об этом сообщается в обзоре организации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время он оказался на 3,3% выше, чем в сентябре прошлого года.Индекс цен на зерно составил 157,6 пункта, что практически соответствует показателю августа и на 3,9% (на 6,4 пункта) ниже показателя сентября 2018 года.

Однако динамика цен на основные зерновые культуры была разнонаправленной. Так, пшеница в сентябре подорожала в условиях активной торговли, хотя цены на нее по-прежнему были на 11% ниже, чем в сентябре прошлого года. Котировки кукурузы, напротив, в сентябре по сравнению с августом снизились, поскольку мировые цены продолжали падать под влиянием больших объёмов экспортного предложения.

Индекс цен на растительные масла достиг самого высокого уровня за последние 13 месяцев и составил в сентябре 135,7 пункта, что на 1,8 пункта (на 1,4%) выше его августовского значения. Этот умеренный рост в основном отражает более высокие котировки пальмового и рапсового масел, в то время как цены на соевое и подсолнечное масла снизились по сравнению с предыдущим месяцем, поясняется в отчете.

Мировые цены на пальмовое масло выросли под влиянием стабильного импортного спроса со стороны Индии и Китая, однако котировки рапсового масла продолжили рост из-за ухудшения прогнозов производства в ЕС при стабильно высоком спросе со стороны производителей биодизеля. Цены на соевое и подсолнечное масла упали под влиянием вялого импортного спроса и ожидаемого увеличения объемов поставок из Черноморского региона.

Индекс цен на молочную продукцию в сентябре составил 193,4 пункта, это на 0,6% (на 1,1 пункта) ниже по сравнению с показателем августа, но на 1,3% выше, чем год назад. Так, падению котировок на сыр и масло способствовал незначительный рост экспортного предложения, прежде всего со стороны Новой Зеландии, где производство молока приближается к сезонному пиковому уровню. Котировки цен на обезжиренное сухое молоко и цельное сухое молоко выросли под влиянием активного импортного спроса и ограниченного экспортного предложения, особенно в Европе.

Индекс цен на мясо в сентябре составил 181,5 пункта, что на 0,8% (на 1,4 пункта) выше значения за август. Это свидетельствует о сохранении тенденции умеренного роста цен, начавшегося в феврале 2019 года. Внутренние цены на свинину в Китае - крупнейшем рынке мира - оставались стабильно высокими, цены же на мировых рынках, напротив, имели понижательную тенденцию под влиянием роста экспортных поставок из стран Европы. Котировки цен на мясо птицы сохраняли стабильность, поскольку экспортное предложение было достаточным для удовлетворения импортного спроса.

Индекс цен на сахар составил 168 пункта, что на 6,8 пункта (на 3,9%) ниже показателя августа. Это снижение в значительной степени обусловлено ожиданиями достаточных товарных запасов сахара в связи с прогнозами роста производства в текущем сезоне.Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

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