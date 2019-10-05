ЦИК распределил 470 миллионов из госбюджета на компенсацию расходов партий на агитацию

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК по итогам заседания, состоявшегося в субботу, 5 октября, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому решению, в целом парламентским партиям выплатят 467,33 млн грн за счет средств государственного бюджета.

Из них политической партии "Батькивщина" будет возмещено 87,21 млн грн, партии "Голос" – 105,67 млн грн, партии "Европейская Солидарность" – 99,49 млн грн, партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 60,31 млн грн, партии "Слуга народа" – 114,64 млн грн.

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Как сообщалось, основываясь на действующих нормах законодательства, в проекте закона о госбюджете на 2020 год на государственное финансирование политических партий предусмотрено выделить 1,03 млрд грн. Из них 467,33 млн грн предлагается выделить на возмещение расходов партиям, связанных с финансированием их предвыборной агитации на выборах депутатов Рады, 567,06 млн грн - на финансирование уставной деятельности партий.

7 августа Газеты "Голос Украины" и "Урядовий курьер" обнародовали список народных депутатов, избранных на досрочных выборах Верховной Рады. Абсолютное большинство в парламенте получила партия "Слуга народа" у которой 254 депутата.

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