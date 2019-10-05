Госпогранслужба зафикисровала 2 миллиона пересечений админграницы с оккупированным Крымом

Об этом говорится в сообщении Госпогрансулжбы, передает БизнесЦензор.

"Вместе с тем, на 1% граждан больше пересекали админграницу именно в направлении материковой части Украины. Эта цифра также на уровне прошлого года", – отмечается в сообщении.

По сравнению с 2015 годом количество граждан, пересекающих админгранцу в обоих направлениях, снизилось на 16% или примерно на 400 тыс. человек.

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Как сообщалось, по данным Госпогранслужбы, за первые восемь месяцев этого года пограничники оформили в обоих направлениях через админграницу с оккупированным Крымом 1,72 млн человек, что на 23 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также на 8100 уменьшилось и количество оформленных транспортных средств, заявляли в ведомстве, опровергая заявления оккупационных СМИ о массовом наплыве туристов с материковой части Украины.





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