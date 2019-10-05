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05.10.19 15:47

Трамп запретил впускать в США мигрантов без медицинской страховки

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым запретил допуск на территорию страны иммигрантов, не способных оплатить стоимость своего медицинского обслуживания.

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Согласно указу, это требование вступит в силу с 3 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Теперь мигранты должны иметь необходимые финансовые средства или гарантировать, что приобретут медицинскую страховку не позднее 30 суток с момента въезда в Соединенные Штаты.

Исключения сделаны для обладателей американских виз; детей граждан США; несовершеннолетних, путешествующих без сопровождения взрослых; обладателей американского вида на жительство, проведших за пределами США более года; граждан Афганистана и Ирака, которые оказывали помощь правительству США.

Согласно указу, эта мера не повлияет на возможности иммигрантов в будущем претендовать на получение убежища в США.

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