Трамп запретил впускать в США мигрантов без медицинской страховки

Согласно указу, это требование вступит в силу с 3 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Теперь мигранты должны иметь необходимые финансовые средства или гарантировать, что приобретут медицинскую страховку не позднее 30 суток с момента въезда в Соединенные Штаты.

Исключения сделаны для обладателей американских виз; детей граждан США; несовершеннолетних, путешествующих без сопровождения взрослых; обладателей американского вида на жительство, проведших за пределами США более года; граждан Афганистана и Ирака, которые оказывали помощь правительству США.

Согласно указу, эта мера не повлияет на возможности иммигрантов в будущем претендовать на получение убежища в США.

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