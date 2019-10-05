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05.10.19 15:09

Минобороны накупило медицинских аптечек без турникетов на 60 миллионов

Министерство обороны Украины 30 сентября по результатам тендера заказало ООО "Киевгума" аптечек на 58,38 млн грн.

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Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца года поставят 44 тысчи аптечек медицинских общевойсковых индивидуальных АМЗИ по 1 327 грн за комплект. Гарантийный срок составляет 30 месяцев после изготовления.

Комплект в медицинской сумке-укладке производства ООО "Киевгума" включает:

Как отмечает издание, в ноябре 2018 Минобороны заказывало "Киевгуме" такие жже аптечки на 16% дороже – по 1533 грн. Однако тогда они включали также средство для остановки кровотечения механическое с воротком и пряжкой производства ООО "СИЧ-Украина".

Исчезновение турникетов из аптечек ведомство объяснило тем, что их решено доукомплектовать за счет 58 тыс. турникетов типа САТ, полученных в этом году в рамках международной технической помощи по Программе финансирования предоставления военной техники, имущества и услуг США иностранным государствам.

Сумма сделок на 1,7% ниже ожидаемой стоимости закупки в 59,4 млн грн.

ЗАО Фармацевтическая фабрика "Виола" пожаловалось в АМКУ, что требованию к воздуховоду о наличии бокового отверстия соответствует только воздуховод "Киевгумы". Админколегия обязала заказчика изменить тендерную документацию, что то и сделал, убрав требование о боковом отверстии, однако жалобщик "Виола" все равно не пришел на тендер.
Броварской ООО "Киевгума" владеют директор Андрей Острогруд, Александр Буткевич, Валентина Синожатська, Николай Осипец, Инна, Роман и Антон Кравцы.

Единственным конкурентом с такими же аптечками был вышеупомянутый производитель гемостатика "ПО "Тетерев" Ирины Гончаровой, Александра Кандыбы и Оксаны Фетисовой.

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