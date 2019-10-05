Кабмин выделил средства на проведение опроса жителей оккупированного Донбасса

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, за эти средства до конца года нужно изучить различные аспекты общественного мнения жителей подконтрольных Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Речь идет о фокус-групповых дискуссияхи, глубинных интервью по Скайпу, а также количественных опросах.

Исследование должно проследить динамику изменений в отдельных аспектах общественного мнения за последние три года, то есть со времени первого исследования "Фабрики мысли "Донбасс" в июне 2016 года. Как пояснил заказчик, это нужно для разработки и совершенствования государственных политик и стратегии коммуникации среди населения указанных территорий.

В частности, исследование должно помочь выяснить особенности социального самочувствия и охарактеризовать социальные настроения (эмоции и чувства, социальные страхи, мера социального оптимизма и т.п.), выявить социальные ожидания (видение собственного будущего), охарактеризовать особенности идентичности и ценностных ориентаций, а также определить динамику изменений идентичности и ценностных ориентации населения этих территорий.

Кроме того, социологи должны определить характер и динамику восприятия конфликта (причины, последствия, пути решения военного конфликта, которые преобладают в восприятии населения), выявить восприятие социально-политических перспектив развития региона их проживания, а также Украины как государства в целом.

Также нужно определить основные источники информации о социально-политических событиях в регионе и оценить уровень доверия к ним, выяснить отношение к последним событиям, которые происходят в украинском обществе, в частности к выборам президента Украины, получению автокефалии, принятию закона о государственном языке, перспективах введения миротворческого контингента

Социологи также должны определить целевые сегменты среди населения указанных территорий и разработать для них коммуникационные стратегии (нарративы, каналы коммуникации, интенсивность воздействия, формы и т.д.), направленные на укрепление гражданской идентичности, повышения лояльности к Украине, позитивного восприятия реформ в государстве и евроинтеграционнго внешнеполитического вектора, четкой идентификации РФ как агрессора, и тому подобное.

Читайте также: Коломойский предложил снять часть санкций с РФ для возвращения Донбасса

Цена сделки на 11% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,5 млн грн.

ООО "Инфо Сапиенс" предлаагало цену на 2,5 тыс. грн ниже, но его предложение отклонили из-за отсутствия отзыва в одном из двух предоставленных аналогичных договоров. Фирма обжаловала свое отклонения в АМКУ, заявив, что тендерная документация требовала аналогичный договор и отзыв в единственном числе, но админколегия оставила жалобу без рассмотрения, потому что та не была оплачена и не содержала адреса.

Более дорогим конкурентом было киевское ООО "ИФАК Украина" директора Сергея Говорухи, Ольги Зализняк, Натальи Романенко и компании "IFAK Institut GmbH. & Co. Markt-und Sozialforschung" (Германия) граждан Германии Йенса Виникера и Мартины Виникер.

Учредителями столичной ОО "УИСИ им. Яременко" является директор Ольга Балакирева, которая является научной сотрудницей факультета социологии Киевского национального университета им. Т. Шевченко, Владимир Барабаш, Владимир Оникиенко и Валерий Головенько.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram