США отменят визы для граждан Польши

Об этом Трамп заявил американским СМИ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.
"Они это пытаются сделать многие десятилетия и я это сделал для поляков, в честь польского народа в Соединенных Штатах и Польше", – ссказал Трамп.
Как отмечается в сообщении Белого дома, это решение является важным шагом в укреплении экономических, культурных и гуманитарных связей между странами.
После включения Польши в программу, Министерство внутренней безопасности США предпримет необходимые шаги, чтобы как можно быстрее провести необходимую оценку вхождения Польши в программу. После включения Польши в программу ее граждане не будут нуждаться визы для поездок в США с деловой или туристической целью, говорится в сообщении.
В Белом доме отметили: "двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Польшей никогда не были крепкими и это выдающееся достижение для обеих стран".