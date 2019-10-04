Суд отпустил столичного застройщика Микитася под залог в 5,5 миллиона

Об этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили агентству Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Микитасю назначили меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн", – сказал представитель САП.

В прокуратуре отметили, что вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда, но, скорее всего, данное постановление будет обжаловано.

Суд также определил для экс-нардепа ряд процессуальных обязанностей, постановил сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину. Кроме того, в отношении Микитася будет применен электронный браслет.

Как сообщалось, 2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады Максиму Микитасю в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн грн.

По данным следствия, бывший депутат, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии.

Так, в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор").

В НАБУ подчеркнули, что стоимость "этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,64 млн грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей".

В ведомстве напомнили, что в мае 2019 о подозрении в совершении преступления было сообщено экскомандующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

Читайте также: Окружение Микитася вышло из проекта строительства высотки на месте корпуса завода "Арсенал"

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Аллерова 14 мая по подозрению в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии в сумме более 81 млн грн. Были задержаны также генеральный директор компании-застройщика и оценщик.

Впоследствии Аллеров вышел из СИЗО под залог в размере 4,8 млн грн. Перед этим президент Украины Петр Порошенко 7 мая указом уволил Аллерова с должности командующего Нацгвардией.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент", не назвав покупателя и стоимость сделки.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram