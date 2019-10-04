Минэкономики представило новый бренд Украины. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, концепцией бренда "Innovative Ukraine" предусмотрено освещение истории и традиций Украины, демонстрация современных инновационных достижений ТОП - стартапов Украины, а также действующих моделей в сфере информационных и высоких технологий.

"Сегодня это честь для меня представить новый бренд "Innovative Ukraine", который показывает привлекательность Украины для бизнеса и инвестиций. Это сочетание прочных традиций инновационности, четкого видения настоящего и открытости к будущему. Мы представляем страну, которая имеет долгую историю создания инноваций на всех этапах своего существования", – заявил заместитель министра - торговый представитель Украины Тарас Качка.

По словам чиновника, бренд "Innovative Ukraine: From Soul to Brain" является визуализацией украинского культурного наследия в сочетании с современными достижениями в сфере инноваций.

Как сообщалось, в мае 2018 года Кабинет министров Владимира Гройсмана одобрил разработанный совместно с экспертной средой бренд Ukraine Now UA, который должен был стать основой презентации Украины в мире.

На его основании Министерство экономического развития в сентябре 2018 года представило Экспортный бренд Украины, с помощью которого украинские товары и услуги должны продвигаться на международные рынки.

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