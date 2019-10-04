БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
04.10.19 19:01

Google обнаружил уязвимость в телефонах Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel

Компания Google выявила уязвимость в коде ядра операционной системы Android, которая позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам.

Google обнаружил уязвимость в телефонах Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel

Об этом сообщает ZDNet, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Эксперты компании полагают, что уязвимость затрагивает следующие модели телефонов на Android:

Речь идет о телефонах под управлением Android 8.x и более поздних версий.

Ранее израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых SMS-атак. До устранения проблема могла затронуть в том числе устройства Samsung, Huawei и LG.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100