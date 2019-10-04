Google обнаружил уязвимость в телефонах Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel

Об этом сообщает ZDNet, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.
Эксперты компании полагают, что уязвимость затрагивает следующие модели телефонов на Android:
- Pixel 2;
- Huawei P20;
- Xiaomi Redmi 5A;
- Xiaomi Redmi Note 5;
- Xiaomi A1;
- Oppo А3;
- Moto Z3;
- Oreo LG;
- Samsung S7, S8, S9.
Речь идет о телефонах под управлением Android 8.x и более поздних версий.
Ранее израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых SMS-атак. До устранения проблема могла затронуть в том числе устройства Samsung, Huawei и LG.