Google обнаружил уязвимость в телефонах Huawei, Samsung, Xiaomi и Pixel

Об этом сообщает ZDNet, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Эксперты компании полагают, что уязвимость затрагивает следующие модели телефонов на Android:

Pixel 2;

Huawei P20;

Xiaomi Redmi 5A;

Xiaomi Redmi Note 5;

Xiaomi A1;

Oppo А3;

Moto Z3;

Oreo LG;

Samsung S7, S8, S9.

Речь идет о телефонах под управлением Android 8.x и более поздних версий.

Ранее израильская компания Check Point обнаружила уязвимость смартфонов на платформе Android для фишинговых SMS-атак. До устранения проблема могла затронуть в том числе устройства Samsung, Huawei и LG.

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