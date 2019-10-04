Рада утвердила создание единого счета для уплаты налогов (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующих связанных законопроектов №1049 и №1051 во втором чтении проголосовало 255 и 263 народных депутатов соответственно.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №1051, введение единого счета для уплаты налогов и сборов позволит упростить процедуру расчетов налогоплательщиков с бюджетами. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, Кабмину поручено предусмотреть в госбюджете на 2020 год расходы для обеспечения введения единого счета.

В то же время законопроектом №1049 внесены связанные с обеспечением работы единого счета для уплаты налогов изменения в Налоговый кодекс, а также законы "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и "Об исполнительном производстве".

В частности, установлен запрет на обращение взыскания и наложение ареста на денежные средства на таком едином счете налогоплательщиков.

Как пояснили в пресс-службе Минфина, Единый счет – это счет Государственной налоговой службы (ГНС), открытый в Казначействе, которій налогоплательщик может использовать для уплаты налогов и сборов, администрирование которых контролирует Налоговая.

Так, через единый счет можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по этим Налогам.

Однако единый счет нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с горючего и спирта, поскольку для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования. Единый счет также нельзя будет использовать для оплаты части чистой прибыли (дохода) государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.

Для того, чтобы открыть единый счет налогоплательщик сможет подать заявку в Налоговую службу через свой электронный кабинет. Использовать счет можно будет уже на следующий день после подачи заявки. Прекратить использование – не ранее 1 января следующего года.

Также законом установлена очередность уплаты налогов и сборов с такого счета, которые будет распределять Госказначейство на основании полученных от Налоговой службы данных. При этом налогоплательщик сможет ознакомиться в своем электронном кабинете с реестром платежей.

"Благодаря единому счету налогоплательщики будут тратить меньше своего времени на формирование платежных поручений. Кроме того, они смогут самостоятельно, в автоматическом режиме, определять направление использования сумм ошибочно или излишне уплаченных ими средств", – отмечают в Минфине.

Для плательщиков, которые будут пользоваться единым счет, обязанность по уплате налогов и сборов будет считаться исполненным с момента подачи ими в банк, в котором они обслуживаются, расчетных документов о перечислении на такой счет соответствующих средств.

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