Глава налоговой отрицает задержки с возмещением НДС

Об этом сказал Верланов Интерфакс-Украина, комментируя заявление президента Американской торговой палаты Энди Гундера о жалобах компаний на задержку с возмещением НДС, передает БизнесЦензор.

"Согласно законодательству, у нас есть право проводить камеральную проверку при заявке, а потом - еще 30 дней на проведение документальной проверки. Сейчас пошел сезон, мы по зерновикам более пристально смотрим, потому что это рисковая отрасль", - сказал Верланов.

По словам Верланова, проверки касаются крупных сумм возмещения.

"Это наша работа - проверять. И более 60 дней мы не держим возмещение", - отметил он.

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