БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
04.10.19 18:50

Глава налоговой отрицает задержки с возмещением НДС

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов отрицает проблемы со своевременным возмещением налога на добавленную стоимость, однако налоговая более пристально проверяет заявки на возмещение этого налога.

Глава налоговой отрицает задержки с возмещением НДС

Об этом сказал Верланов Интерфакс-Украина, комментируя заявление президента Американской торговой палаты Энди Гундера о жалобах компаний на задержку с возмещением НДС, передает БизнесЦензор.

"Согласно законодательству, у нас есть право проводить камеральную проверку при заявке, а потом - еще 30 дней на проведение документальной проверки. Сейчас пошел сезон, мы по зерновикам более пристально смотрим, потому что это рисковая отрасль", - сказал Верланов.

По словам Верланова, проверки касаются крупных сумм возмещения.

"Это наша работа - проверять. И более 60 дней мы не держим возмещение", - отметил он.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100