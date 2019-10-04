Рада утвердила программу деятельности Кабмина Гончарука

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №2186 проголосовали 236 народных депутатов.

Представляя программу премьер-министр Алексей Гончарук поблагодарил народных депутатов за уже принятые законы.

"В будущем мы должны построить работу системно, для того, чтобы показать пример, как украинское правительство и украинский парламент могут быть предсказуемыми, в том числе и для общества, и бизнеса", – сказал глава Кабинета министров.

Основой этой работы Гончарук предложил сделать Программу деятельности Кабинета министров.

Гончарук сообщил, что Программа содержит 87 целей, которые разбиты на три раздела.

"Мы ставим себе цель за следующие пять лет добиться 40% экономического роста. Это реалистично. Для этого в следующем году надо вырасти на пять и каждый последующий год – на семь процентов", – напомнил премьер.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в воскресение, 29 сентября, утвердил Программу деятельности правительства.

Проект постановления о программе деятельности Кабинета министров зарегистрирован в Верховной Раде 29 сентября под №2186. Согласно тексту программы, многие критерии ее выполнения расчитаны на 5 лет.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, программа деятельности правительства будет предусматривать набор критериев эффективности работы отдельных министерств, а невыполнение их министрами повлечет вопрос об их отставке.

Премьер добавил, что президент Владимир Зеленский дал новому правительству год, чтобы показать конкретный результат.

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