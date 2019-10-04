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04.10.19 18:02

Товарооборот между Украиной и Беларусью должен превысить $6 миллиардов, – Зеленский

Товарооборот между Украиной и Беларусью должен увеличиться с $5 млрд в 2018 году и превысить $6 млрд.

лукашенко,зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Беларусь – наш ключевой торговый партнер. Товарооборот между нашими странами за прошлый год превысил $5 миллиардов. Я согласен с Александром Григорьевичем – мы можем и должны преодолеть отметку $6-8 миллиардов", – подчеркнул Зеленксикй.

Он также отметил, что эта задача адресована совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По его словам, в ближайшее время будет обновлена украинская часть этой Комиссии.

По мнению Зеленского, у стран есть большой потенциал для взаимной модернизации предприятий, совместного выхода на рынки других государств и участия в многосторонних проектах.

Ранее Зеленский заявил, что топливно-энергетический, аграрно-промышленный комплексы, а также инфраструктурные проекты являются приоритетами в торгово-экономическом сотрудничестве Украины и Беларуси.

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