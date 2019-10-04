Минрегион предложил профинансировать запуск отопления в городе Смела из госбюджета

Об этом заявила глава министерства Алена Бабак , передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сейчас формируем предложения правительству о выделении из резервного фонда государства возвратной финансовой помощи для города Смелы", – сообщила министр.

"По Шепетовке, ждем когда по решению суда ООО "Шепетовка Энергоинвест" передаст в коммунальную собственность имущественный комплекс тепловых сетей. Только тогда НАК "Нафтогаз Украины" согласится на реструктуризацию долга и выдачу номинации", – сообщила Бабак.

Министр также сообщила, что из-за долга ПАО "Облтеплокомуненерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 395,9 млн грн под угрозой оказался своевременный старт отопительного сезона в Чернигове. При этом необходимая сумма средств для получения предприятием номинации природного газа составляет 106,5 млн грн.

"Из 106,5 млн0 грн около 32 млн –это убытки предприятия за прошлый отопительный сезон, когда в течение двух месяцев 2018 года оно работало по несвоевременно скорректированным к новой цене на газ тарифом. Поэтому ждем позицию НКРЭКУ по решению этого вопроса", – пояснила Бабак.

По словам министра, более 300 млн грн задолжали за газ предприятия Донецкой области.

"Нафтогаз Украины" не настроен раздавать и отпускать им голубое топливо без реструктуризации задолженности. Поэтому работаем над тем, чтобы военные гражданские администрации смогли выступать гарантом реструктуризации по договорам", – сказала Бабак.

Глава министерства также отметила наличие вопросов о технической готовности Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области.

"Эти предприятия были изъяты государством из частного сектора прошлого года. Они запустились с определенными несогласованностями и сейчас имеют задолженность по заработной плате работникам – 11 млн грн, что непосредственно повлияло на техническую готовность систем. Экономическая основа для своевременного вхождения в отопительный сезон есть, НАК "Нафтогаз Украины" готов выдать номинацию, тарифы установлены. Ожидаем, что в ближайшее время проблема будет решена", – рассказала Бабак.

По словам министра, все остальные предприятия самостоятельно или с участием облгосадминистраций должны урегулировать вопрос и получить номинации на поставку газа.

По данным НАК "Нафтогаз Украины" на 3 октября, 105 производителей тепла не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО), чем создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период.

Напомним, в ноябре 2018 года в Смеле Черкасской области было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.

Подача газа для начала отопительного сезона в городе началась 15 ноября после поручения президента Петра Порошенко включить газоснабжение под его личную ответственность и угрозы самостоятельно "сорвать пломбы".

Уже после этого вице-премьер Геннадий Зубко признавал, что таким образом отопительный сезон в Смеле был начат без договора на поставки газа. Затем договор все же был заключен, но его условия многократно нарушались местными властями.

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