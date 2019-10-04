СБУ обнаружила схему присвоения сотен гектаров выделенной участникам АТО земли

Об этом свидетельствует постановление Днепровского райсуда Киева от 12 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Следствие установило, что должностные лица Госгеокадастра в Киевской области путем злоупотребления своим служебным положением совершают растрату земельных участков, которые принадлежат государству. Для этого они создали и используют преступный механизм отчуждения земли, который состоит из нескольких этапов.

На первом этапе участники схемы подыскивали свободные участки за пределами населенных пунктов, которые подлежат приватизации с тем или иным целевым назначением (как правило это земли для личного крестьянского хозяйства). Поиском занимались руководители районных подразделений областного Госгеокадастра, которые непосредственно проводят мониторинг свободных госземель.

Второй этап схемы заключался в поиске и установлении личных отношений с лицами, которые по своему правовому статусу имеют право претендовать на приватизацию земельных участков. Как правило, это лица до 45 лет, которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины и имеют соответствующий статус участника АТО.

По данным следователей СБУ, эти участники АТО за вознаграждение в размере $500-1000 предоставляли копии своих личных документов, а также доверенность на представление их интересов подконтрольным лицам в соответствующих органах государственной власти.

Таким образом, на подставных лиц было отчуждено 232 га земель сельскохозяйственного назначения в Киево-Святошинском районе. Сначала этот участок был выведен из баланса госпредприятия с целью дальнейшей приватизации. В дальнейшем были подобраны 163 человека, часть из которых являются участниками АТО, которые в июне этого года по поручению обратились к Госгеокадастру в Киевской области с ходатайством о предоставлении им участков в собственность. Эти ходатайства были сразу согласованы и подписаны соответствующие приказы о разрешении на разработку технической документации.

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В дальнейшем эти лица за собственные средства заказали техническую документацию (по поручению) и поделили участок общей площадью 323 га на 163 части по 2 га. И уже 30 июля начальник Главного управления Госгеокадастра в Киевской области подписала приказы о передаче этим лицам в частную собственность участков.

После этого участки практически сразу переоформили их на других лиц. В частности, 34 участка площадью около 70 га уже 14 августа внесли в уставный капитал ООО "Фермеры Киевщины" Юрия Ревизюка. Лицо с таким ФИО ранее упоминалось в сообщениях о рейдерском захвате ПАО "Дашуковские бетониты".

Следователи установили, что ни один из владельцев участка не зарегистрирован в Киевской области, у некоторых – изменились паспортные данные, а один на момент подписания приказа 30 июля вообще уже умер.

По данным следствия, рыночная стоимость земельного участка в указанном регионе составляет около $1,5 тыс. за сотку.

С 2016 года Главное управление Госгеокадастра в Киевской области возглавляет Людмила Приходько.

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