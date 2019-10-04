"Укрзализныця" назначила на Покрову 10 дополнительных поездов

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

Так, поезд №191/192 Киев - Львов будет курсировать 12 и 14 октября в обоих направлениях. Из Киева отправление запланировано в 7:42, прибытие во Львов – в 18:13. Из Львова поезд отправится в 11:54 и прибудет в Киев в 21:47.

Поезд №197/198 Киев - Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 12 и 14 октября. Отправление из Киева назначено на 6:17 и прибытие в Ковель – на 15:11. Обратно поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

Поезд №235/236 Киев - Ужгород 13 октября в 20:28 отправится с Киева и прибудет в Ужгород в 11:58. В обратном направлении 14 октября поезд отправится в 18:15 и прибудет в столицу в 08:37.

Поезд №161/162 Киев - Николаев будет курсировать 11 и 15 октября в направлении Николаева, 10 и 14 – в Киев. Отправление из Киева – в 14:35, прибытие в Николаев – в 4:35. Обратно – отправление в 21:47 и прибытие в Киев в 12:28.

Поезд №237 Киев - Днепр осуществит рейсы в обоих направлениях 11 и 14 октября. Из Киева отправление запланировано в 20:28 и прибытие в Днепра в 6:12. Из Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.

Поезд №205 Покровск - Харьков в обоих направлениях будет курсировать 13 и 14 октября. Отправление из Покровска – в 09:20, прибытие в Харьков – в 14:49. Обратно поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.

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Поезд №242/241 Одесса - Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, из Днепра – 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление запланировано в 23:48 и прибытие в Днепр в 09:32. Обратно отправление планируется в 22:30 и прибытие в Одессу в 08:10.

Поезд №275/276 Днепр - Львов во Львов будет курсировать 10, 12, 14 октября, в Днепр – 11, 13 и 15 октября. Из Днепра поезд будет отправляться в 15:36 и прибывать во Львов в 11:24. Из Львова – отправление в 14:13 и прибытие в Днепр в 8:36.

Поезд №168 Львов - Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября в обоих направлениях. Отправление из Львова – в 09:16, прибытие в Одессу – в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд №779/780 Сумы - Винница будет курсировать 14 октября. Из Сум поезд отправится в 05:35 и прибудет в Винницу в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43 и прибудет в Сумы в 21:34.

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