Продажи импортных б/у автомобилей с начала года выросли в 4,5 раза

Как сообщает ассоциация "Укравтопром", импорт новых легковых автомобилей за тот же период составил всего лишь 61,7 тыс. машин, передает БизнесЦензор.

В частности, в сентябре украинцы зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, это в 3,2 раза больше, чем всех новых легковых авто за тот же месяц, сообщает Укравтопром.

По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортированных легковых авто, бывших в эксплуатации, выросли в 2,3 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась с 60% до 76%.

Самым популярным б/у-шным автомобилем месяца был Volkswagen Passat. В сентябре украинцы привезли и зарегистрировали 1460 подержанных авто этой марки.

Вторым стал Renault Megane, в прошлом месяце на украинские номера перешли 1 315 авто этой модели.

На третьем месте Skoda Octavia с результатом 1 203 растаможенных и зарегистрированных авто.

Продолжает список Volkswagen Golf, в активе которого 912 регистраций.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus – 798 штук.

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