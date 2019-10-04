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04.10.19 16:22

"Укртранснафта" подписала компромиссный договор на прокачку нефти на НПЗ Коломойского

АО "Укртранснафта" и ПАО "Укртатнафта" заключили договор об увеличении гарантированных объемов транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, предусматривающий меньшее, чем планировалось, повышение тарифов на эти услуги.

укртранснафта

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний, передает БизнесЦензор.

Договор предусматривает увеличение прокачки нефти в направлении Кременчугского НПЗ до 1,2 млрд тонн в год с 1 октября 2019 года.

"Также документ включает так называемый принцип ship-or-pay, то есть, в случае, если фактические объемы перекачки сырья будут ниже гарантированных, заказчик услуг будет дополнительно оплачивает стоимость транспортировки недопоставленных объемов согласно установленному тарифу", – отмечается в сообщении.

Согласно договору, в течение трех лет с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2022 года заказчик услуг гарантирует поставку нефти в объеме не менее 1,2 млн тонн в годовом измерении и не менее 300 тыс. тонн с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года.

"Гарантированный объем транспортировки нефти в год, который обязуется поставить заказчик услуг, позволяет снизить прирост тарифа на перекачку сырья на Кременчугский НПЗ по сравнению с его проектным размером, который ранее базировался на фактических объемах прокачки", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре НКРЭКУ приняла проект постановления о трехэтапном повышении тарифов на транспортировку нефти по трубопроводам АО "Укртранснафта" в течение трех лет.

В свою очередь "Укртатнафта" обратилась в Кабинет министров с просьбой повлиять на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), чтобы та отказалась от повышения тарифов на транспортировку нефти. Первый этап ожидался с 1 октября 2019 года и предусматривал повышение тарифов по маршрутам на Кременчугский НПЗ на 25-40%.

"Укртранснафта" согласилась с предложением "Укртатнафты" о меньшем повышении тарифов при условии роста объемов транспортировки нефти на Кременчугский НПЗ до 1,2 млн тонн в год и введение нормы ship-or-pay с 1 октября 2019 года.

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Напомним, действующие тарифы на прокачку нефти были утверждены в декабре 2016 года. Согласно последнему финансовому отчету "Укртранснафты", в 2017 и 2018 годах они не покрывали затрат на перекачку нефти, убытки от поставок на НПЗ покрывались за счет доходов от транзита. 

В 2017 году НКРЭКУ разработала методику поэтапного повышения тарифов для "Укртранснафты" и с 2018 года планировала повысить их в 1,5-2,5 раза в зависимости от маршрута. Но тогда тот повышения отказались, приняв во внимание позицию "Укрнафты" как основного поставщика сырья и "Укртатнафты" как единственного потребителя.

АО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укртатнафта" контролирует крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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