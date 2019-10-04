"Укртранснафта" подписала компромиссный договор на прокачку нефти на НПЗ Коломойского

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний, передает БизнесЦензор.

Договор предусматривает увеличение прокачки нефти в направлении Кременчугского НПЗ до 1,2 млрд тонн в год с 1 октября 2019 года.

"Также документ включает так называемый принцип ship-or-pay, то есть, в случае, если фактические объемы перекачки сырья будут ниже гарантированных, заказчик услуг будет дополнительно оплачивает стоимость транспортировки недопоставленных объемов согласно установленному тарифу", – отмечается в сообщении.

Согласно договору, в течение трех лет с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2022 года заказчик услуг гарантирует поставку нефти в объеме не менее 1,2 млн тонн в годовом измерении и не менее 300 тыс. тонн с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года.

"Гарантированный объем транспортировки нефти в год, который обязуется поставить заказчик услуг, позволяет снизить прирост тарифа на перекачку сырья на Кременчугский НПЗ по сравнению с его проектным размером, который ранее базировался на фактических объемах прокачки", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре НКРЭКУ приняла проект постановления о трехэтапном повышении тарифов на транспортировку нефти по трубопроводам АО "Укртранснафта" в течение трех лет.

В свою очередь "Укртатнафта" обратилась в Кабинет министров с просьбой повлиять на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), чтобы та отказалась от повышения тарифов на транспортировку нефти. Первый этап ожидался с 1 октября 2019 года и предусматривал повышение тарифов по маршрутам на Кременчугский НПЗ на 25-40%.

"Укртранснафта" согласилась с предложением "Укртатнафты" о меньшем повышении тарифов при условии роста объемов транспортировки нефти на Кременчугский НПЗ до 1,2 млн тонн в год и введение нормы ship-or-pay с 1 октября 2019 года.

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Напомним, действующие тарифы на прокачку нефти были утверждены в декабре 2016 года. Согласно последнему финансовому отчету "Укртранснафты", в 2017 и 2018 годах они не покрывали затрат на перекачку нефти, убытки от поставок на НПЗ покрывались за счет доходов от транзита.

В 2017 году НКРЭКУ разработала методику поэтапного повышения тарифов для "Укртранснафты" и с 2018 года планировала повысить их в 1,5-2,5 раза в зависимости от маршрута. Но тогда тот повышения отказались, приняв во внимание позицию "Укрнафты" как основного поставщика сырья и "Укртатнафты" как единственного потребителя.

АО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укртатнафта" контролирует крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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